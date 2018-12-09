В понедельник, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев.

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий. Об этом в понедельник сообщил гендиректор АСВ Юрий Исаев газете "Ведомости".

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