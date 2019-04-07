Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьютSoccer.ru 02:59

Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев в преддверии матча команды с "Локомотивом" оценил игру "сине-бело-голубых". Дело даже не в результатах, они могут быть вполне удовлетворительными, но вот качество игры вызывает огромные вопросы. Говорят, что проблемы создаёт пауза на матчи сборных.

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Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьют

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