Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьютSoccer.ru 02:59

Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев в преддверии матча команды с "Локомотивом" оценил игру "сине-бело-голубых". Дело даже не в результатах, они могут быть вполне удовлетворительными, но вот качество игры вызывает огромные вопросы. Говорят, что проблемы создаёт пауза на матчи сборных.

Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьют

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