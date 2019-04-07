Футбол
Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьютSoccer.ru 02:59
Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев в преддверии матча команды с "Локомотивом" оценил игру "сине-бело-голубых". Дело даже не в результатах, они могут быть вполне удовлетворительными, но вот качество игры вызывает огромные вопросы. Говорят, что проблемы создаёт пауза на матчи сборных.
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Если верить статистике, Семин снова остановит Питер. Прогнозы на «Локомотив» — «Зенит»
Sport24.ruвчера в 20:15
Оптимистичный прогноз Дмитрия Булыкина на матч лидеров «Локомотив» – «Зенит»
Спорт-Экспрессвчера в 12:30
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Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России
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Хоккей
СКА — ЦСКА 2:0 (2-й период)
Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Происшествия
Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не было
Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация неверна, сообщил представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".
Обновлено в 07:45
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
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Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
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Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
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Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Обновлено в 09:01
Политика
В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Три человека пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском массиве Тбилиси.
Обновлено в 05:14
Здоровье
7 универсальных правил для поддержания здоровья
Специалисты дают несколько универсальных советов для его поддержания. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Обновлено в 08:24
Религия
Белорусская оппозиция вышла на акцию против снова крестов в Куропатах
Белорусская оппозиция организовала в воскресенье в Минске возле православного Свято-Духова Кафедрального собора акцию против сноса крестов в урочище Куропаты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.
Обновлено в 09:46
Экономика
Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции
Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года».
Обновлено 05 апреля в 14:26
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Политика
На Западе заявили о выходе России из космической гонки
Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Общество
ПФР рассчитал для россиян размер пенсии с учетом индексации
Как рассказали "Российской газете" в ПФР, в личном кабинете пенсионера при расчете пенсии учитываются как текущий показатель, так размер пенсии с учетом индексации при увольнении.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций
Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Джеки Чан отмечает 65-летний юбилей в прекрасной физической форме
Известному гонконгскому и голливудскому актёру, каскадёру, мастеру боевых искусств Джеки Чану сегодня исполнилось 65 лет.
Обновлено в 06:06
Недвижимость
Цены на новостройки с начала года выросли
В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 05:51
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15