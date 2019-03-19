Финансы
Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банковГлас Народа вчера в 12:39
В 21.30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Согласно динамике специальных фьючерсов на бирже CME, вероятность сохранения ставки на текущем уровне (диапазон 225-250 б.п.) составляет 98,7%. Ожидаем, что по итогам заседания риторика регулятора существенно смягчится.
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Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков
Глас Народавчера в 12:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Спорт
Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге
Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Спорт
Призёр ЧМ заподозрила судей в занижении баллов Медведевой
Обновлено в 10:11
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:05
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран
Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой
Обновлено в 09:28
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине
Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Политика
Украина ввела санкции против сотен россиян
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте
Ранее мэр Утрехта заявлял о том, что после стрельбы в трамвае были задержаны несколько подозреваемых, но большинство и них в ходе расследования были освобождены.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Офицеры СК РФ и Росгвардии навестили сирийского мальчика, лечащегося в клинике Леонида Рошаля
Старший помощник Председателя СК России генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров совместно с представителями Росгвардии навестил сирийского мальчика Ахмада Аль Иссу Махмуда, которого вместе с мамой доставили в московскую клинику в декабре прошлого года.
Обновлено в 10:36
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой
Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Бывшего зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО
Центральный районный суд Хабаровска отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию суда.
Обновлено в 03:20
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
ЖКХ
В Омске озвучили тариф на вывоз мусора
Обновлено в 08:53
Футбол
Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показан на видео
Сегодня гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео.
Обновлено вчера в 14:35
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Очень странных дел»
Обновлено в 08:50
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37