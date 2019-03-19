Финансы

Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банковГлас Народа вчера в 12:39

В 21.30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Согласно динамике специальных фьючерсов на бирже CME, вероятность сохранения ставки на текущем уровне (диапазон 225-250 б.п.) составляет 98,7%. Ожидаем, что по итогам заседания риторика регулятора существенно смягчится.
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Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков

Глас Народавчера в 12:39
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