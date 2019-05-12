Общество

Вечер в хату. Экскурсия по камере Мамаева в «Бутырке»Life.ru вчера в 12:05

Лайф приглашает на виртуальную экскурсию в московский следственный изолятор № 2, более известный как "Бутырка", где с октября прошлого года сидят нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.
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Вечер в хату. Экскурсия по камере Мамаева в «Бутырке»

Life.ruвчера в 12:05
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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