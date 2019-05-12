Общество
Вечер в хату. Экскурсия по камере Мамаева в «Бутырке»Life.ru вчера в 12:05
Лайф приглашает на виртуальную экскурсию в московский следственный изолятор № 2, более известный как "Бутырка", где с октября прошлого года сидят нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.
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Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина ответила, есть ли сценарий на «Доме-2»
Обновлено в 05:02
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 01:59
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика
Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»
Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:33
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Общество
Заморозки до минус трех градусов ожидаются в ряде регионов России
Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ряде регионов России 21-22 мая, в частности, в Костромской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях.
Обновлено в 05:45
Наука
Ученые рассказали о происхождении Бермудских островов
Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Политика
За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой
20 мая 41-летний Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады и официально стал президентом Украины.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
На службу в ВВО призвали больше 4,5 тысяч человек
Официальный представитель Восточного военного округа (ВВО) рассказал о том, что с начала весны на службу призвали больше 4 500 жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Обновлено в 04:45
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Здоровье
Названы самые опасные болезни без симптомов
Медики перечислили серьезные заболевания, которые зачастую протекают почти бессимптомно.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05