Марина Карлова, вдова убитого в Турции посла Андрея, встала на защиту детей из Клинцов Брянской области, побывавших в Демре за счет фонда, который она возглавляет.

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Вдова посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, съездивших в Демре от международного благотворительного фонда, который она возглавляет. Об этом сообщает портал "Брянские новости". Карлова призвала не обращать внимания на статус родителей участников поездки.

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