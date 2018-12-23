Марина Карлова, вдова убитого в Турции посла Андрея, встала на защиту детей из Клинцов Брянской области, побывавших в Демре за счет фонда, который она возглавляет.

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Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда. Ее слова в воскресенье, 23 декабря, приводит издание «Брянские новости».

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