Культура

Вдова Гайдая прокомментировала заявление Варлей о домогательствах
РИА Новости
14:45

Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес режиссера со стороны исполнительницы главной роли в комедии "Кавказская пленница" Натальи Варлей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
РИА Новости14:45
Нина Гребешкова
Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.
— Нина Гребешкова, актрисаРидус 07:56
с чего всё началось

Наталья Варлей: «Во время съемок „Кавказской пленницы“ Гайдай пытался поцеловать меня»

Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.
StarHit.ruвчера в 23:00

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Вдова Гайдая прокомментировала заявление Варлей о домогательствах

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Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»

Комсомольская правда05 декабря в 17:03
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Советский кинорежиссёр
Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
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Наталья Варлей
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской.
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