Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.

с чего всё началось

Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.

Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес режиссера со стороны исполнительницы главной роли в комедии "Кавказская пленница" Натальи Варлей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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