Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.

с чего всё началось

Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.

Нина Гребешкова, вдова советского кинорежиссёра Леонида Гайдая, прокомментировала отрывок из автобиографии актрисы Натальи Варлей, в котором она утверждает, что во время съёмок «Кавказской пленницы» народный артист СССР к ней приставал.

Вдова Гайдая ответила на заявление о его домогательствах к Варлей

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