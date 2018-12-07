Культура
Нина Гребешкова, вдова советского кинорежиссёра Леонида Гайдая, прокомментировала отрывок из автобиографии актрисы Натальи Варлей, в котором она утверждает, что во время съёмок «Кавказской пленницы» народный артист СССР к ней приставал.
RT на русском08:44
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Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.
— Нина Гребешкова, актрисаРидус 07:56
с чего всё началось
Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.StarHit.ruвчера в 23:00
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Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Комсомольская правда05 декабря в 17:03
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