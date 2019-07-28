Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужемТелеканал 360° 09:34
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни. В беседе с изданием «ЕТВ» она рассказала, что это произошло на берегу Волги.
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с чего всё началось
Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).Екатеринбург-ТВ04:20
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В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
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ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
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Названы знаки, которые рискуют погибнуть от несчастного случая
Какие знаки имеют риск погибнуть от несчастного случая и как этого избежать, раскрыли специалисты по звездным светилам.
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Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
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В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
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Происшествия
В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик
В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
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Происшествия
Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»
Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:05
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Политика
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
Обновлено в 08:10
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
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Политика
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Обновлено в 14:49
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Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в Петербурге
Сергей Карпенко в 1991 году стал чемпионом СНГ по кикбоксингу, через год завоевал чемпионский титул в России.
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Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
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ДТП в Крыму: пострадали шесть человек, ребенок погиб
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11 игроков из чемпионата Англии сдали положительные допинг-тесты
Сразу 11 футболистов из клубов Английской Премьер-Лиги за последние три сезона сдали положительные допинг-тесты.
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Ученые рассказали, как опасен секс в пожилом возрасте
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В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
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Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
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