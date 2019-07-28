Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).

с чего всё началось

Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни. В беседе с изданием «ЕТВ» она рассказала, что это произошло на берегу Волги.

Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем

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