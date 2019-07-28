Общество

Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужемТелеканал 360° 09:34

Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни. В беседе с изданием «ЕТВ» она рассказала, что это произошло на берегу Волги.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Наина Ельцина установила на берегу Исети лавочку проверки чувств

Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра).
Екатеринбург-ТВ04:20

Подробнее о событии

Наина Ельцина рассказала, как впервые призналась в любви будущему мужу

КП - Екатеринбург09:30

Наина Ельцина открыла памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге

Znak.com09:15

В Ельцин Центре продают именные скамейки для горожан. «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом»

Моменты26 июля в 07:29

Наина Ельцина выступила против застройки набережной в Екатеринбурге

Екатеринбург-ТВ05:00

В Екатеринбурге Наина Ельцина откроет памятную скамейку

ТагилСити.ру26 июля в 10:16

На набережной Исети появится именная скамейка Наины Ельциной

It`s My City26 июля в 08:21

В Екатеринбурге представят «ельцинскую» скамейку про любовь

REGNUM26 июля в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Происшествия

В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Футбол

Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Названы знаки, которые рискуют погибнуть от несчастного случая

Какие знаки имеют риск погибнуть от несчастного случая и как этого избежать, раскрыли специалисты по звездным светилам.
Обновлено в 09:25
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе

Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
Общество

В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру

Обновлено в 14:02
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик

В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»

Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:05
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Происшествия

На газопроводе в Коми произошёл пожар

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе

Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Политика

Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
Обновлено в 08:10
Общество

Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера

Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в Петербурге

Сергей Карпенко в 1991 году стал чемпионом СНГ по кикбоксингу, через год завоевал чемпионский титул в России.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 14:19
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Авто

«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta

Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Происшествия

ДТП в Крыму: пострадали шесть человек, ребенок погиб

Обновлено в 15:24
Спорт

Велогонщик Берналь стал первым колумбийцем, выигравшим «Тур де Франс»

Обновлено в 15:33
Футбол

11 игроков из чемпионата Англии сдали положительные допинг-тесты

Сразу 11 футболистов из клубов Английской Премьер-Лиги за последние три сезона сдали положительные допинг-тесты.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Ученые рассказали, как опасен секс в пожилом возрасте

Обновлено в 04:51
Политика

В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города

Обновлено в 13:34
Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное