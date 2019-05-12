Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.
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Вдова Сергея Доренко Юлия передала радиостанции «Говорит Москва» результаты медицинских исследований мужа

Эхо Москвы09:31

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко

РИА Новости11:30

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

РБК10:49

Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко

Телепрограмма09:38

Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Газета.Ru13:51

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

ТАСС06:56

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко

Говорит Москва07:13
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Армия и оружие

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Наука

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Ученые Массачусетского технологического института обнаружили способ создания искусственного мышления размером лишь в одну десятую от имеющихся величин.
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Армия и оружие

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Музыка

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Наука

За распознавание покемонов отвечает отдельная область мозга

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Происшествия

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Обновлено в 16:44
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Музыка

Названа тройка фаворитов конкурса Евровидение-2019

Российский певец Сергей Лазарев с песней «Scream» занимает третью позицию среди наиболее вероятных победителей музыкального конкурса по версии букмекеров.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

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В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Общество

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Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Футбол

Кокорин получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Хоккей

Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
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В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

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Шоу-бизнес

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Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
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Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Происшествия

В Каталонии произошла массовая авария

Не менее 25 человек получили травмы в результате аварии с участием 12 автомобилей, которая произошла в испанской Каталонии.
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Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
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Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

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Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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