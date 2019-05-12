Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Наука
Учёные создали невероятно эффективные нейросети
Ученые Массачусетского технологического института обнаружили способ создания искусственного мышления размером лишь в одну десятую от имеющихся величин.
Обновлено вчера в 02:18
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Наука
За распознавание покемонов отвечает отдельная область мозга
В результате МРТ показала, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, которая отвечает за узнавание покемонов.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Музыка
Названа тройка фаворитов конкурса Евровидение-2019
Российский певец Сергей Лазарев с песней «Scream» занимает третью позицию среди наиболее вероятных победителей музыкального конкурса по версии букмекеров.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Футбол
Кокорин получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Хоккей
Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Спорт
Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона
Обновлено в 14:57
Футбол
Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»
Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Каталонии произошла массовая авария
Не менее 25 человек получили травмы в результате аварии с участием 12 автомобилей, которая произошла в испанской Каталонии.
Обновлено в 16:37
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Адыгее загорелся рыбный завод
Обновлено в 14:08