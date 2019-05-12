Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.
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Происшествия
Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем
Обновлено в 11:41
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 05:50
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
Большинство россиян, готовых переехать в поисках работы, выбирают Петербург
Как выяснили аналитики компании Hays, треть жителей России готовы на переезд в другой город ради хорошей работы.
Обновлено в 12:10
Общество
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
Обновлено в 10:43
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил очередной антирекорд
"Манчестер Юнайтед" в концовке сезона обновил очередной антирекорд.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды
Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Общество
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1
Обновлено в 10:42
Происшествия
Молния убила украинца, его жена в реанимации
Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Алина Загитова показала фигуру в купальнике
Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
Обновлено вчера в 11:44
Баскетбол
ЦСКА интересуется баскетболистом «Олимпиакоса» Милутиновым, пишут СМИ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА интересуется сербским центровым греческого "Олимпиакоса" Николой Милутиновым, сообщает basketballsphere.com.
Обновлено в 09:44
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05