Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

ТАСС06:56

Опубликованы медицинские документы обследования Доренко

Телеканал 360°08:42

Вдова заявила о поставленном Доренко диагнозе задолго до смерти

РБК07:42

Вдова Сергея Доренко Юлия передала радиостанции «Говорит Москва» результаты медицинских исследований мужа

Эхо Москвы09:31

Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко

Телепрограмма09:38

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

РИА Новости06:40

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко

Говорит Москва07:13
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Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Обновлено вчера в 10:25
Хоккей

Александр Овечкин: «Малкин согласился сыграть со мной»

Женя согласился сыграть со мной (смеется — прим. ред.), — сказал Овечкин.
Обновлено в 09:01
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Наука

Названы два способа легко обмануть детектор лжи

Задачей было — утаить от детектора заданные числа с применением данных способов.
Обновлено вчера в 21:10
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Авто

Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России

Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла из декрета спустя полтора месяца

В конце марта исполнительница впервые стала мамой. Спустя полтора месяца у певицы снова точеная талия и плоский живот.
Обновлено в 09:07
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков

Обновлено в 10:17
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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