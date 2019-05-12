Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

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