Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.
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Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Обновлено вчера в 10:25
Хоккей
Александр Овечкин: «Малкин согласился сыграть со мной»
Женя согласился сыграть со мной (смеется — прим. ред.), — сказал Овечкин.
Обновлено в 09:01
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Наука
Названы два способа легко обмануть детектор лжи
Задачей было — утаить от детектора заданные числа с применением данных способов.
Обновлено вчера в 21:10
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Авто
Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России
Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева вышла из декрета спустя полтора месяца
В конце марта исполнительница впервые стала мамой. Спустя полтора месяца у певицы снова точеная талия и плоский живот.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51