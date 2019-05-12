Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцемРИА Новости 06:40
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его вдова Юлия. Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени.
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Футбол
«Миллер проголосовал за него вопреки остальным». Как Семак стал тренером и сделал «Зенит» чемпионом
Сегодня Сергей Семак проведёт первый матч в статусе тренера-чемпиона России – «Зенит» вечером примет ЦСКА.
Обновлено в 01:50
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Хоккей
Илья Ковальчук: «Нам повезло с календарем на старте ЧМ»
Нужно сыграться, многие ребята только прилетели из Америки, поэтому акклиматизироваться время есть, — сказал Ковальчук.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Порошенко присвоил звание «Мать-героиня» 616 украинкам
Более 600 украинок удостоены сегодня звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба Петра Порошенко.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте
Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в цене
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области
В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов
В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС
«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Происшествия
На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Футбол
Неймар встретился с Квятом перед гонкой Гран-при Испании
Обновлено в 08:36
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Происшествия
При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек
В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Футбол
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА
Обновлено в 07:33