Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужаLenta.ru 21:15

Ранее журналист Роман Бабаян, который стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» после смерти Доренко, упрекнул телеведущего в некорректном поведении. Он добавил, что сотрудники радиостанции тоже возмущены словами Соловьева, поскольку продолжают любить и уважать Доренко.
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Главред «Говорит Москва» ответил Соловьеву на оскорбление Сергея Доренко

РБК20:15

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

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Доренко «с того света» ответил на критику Соловьева в Telegram: «Мерзкая карлица»

БИЗНЕС Online13:02

Жена Доренко жестко ответила Соловьеву, обвинившему покойного журналиста в предательстве

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Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Газета.Ru16:31

Новый главред «Говорит Москва» ответил Соловьёву на оскорбление Доренко

Говорит Москва11:38

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Lenta.ru21:15
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Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

AMD Epyc Rome: утечка цен и спецификаций

На сертификацию в Евразийскую экономическую комиссию попали новые чипы AMD Epyc Rome, из-за чего стали публично известны некоторых характеристики, а также ориентировочные цены на эти новые серверные процессоры на базе архитектуры Zen 2, продажа которых должна стартовать в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 04:16
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца

Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:40
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Экономика

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено в 21:16
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Технологии

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Политика

США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов

«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 20:20
Общество

Аэропорты Дальнего Востока угрожают безопасности пассажиров

По данным ассоциации, региональные авиаузлы без федерального статуса, настолько отстают в плане оснащенности, что угрожают безопасности полетов.
Обновлено в 21:00
Общество

Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено в 16:37
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Общество

Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
Обновлено в 20:11
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Наука

В микрофлоре марафонцев нашли повышающие выносливость бактерии

Обновлено в 02:16
Экономика

Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО

Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено в 21:45
Экономика

На рост военных пенсий направят 600 миллиардов рублей за три года

Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 03:46
Интернет

Mail.ru откажется от паролей для почтовых ящиков

Почтовый сервис Mail.ru меняет систему входа в почтовый ящик.
Обновлено в 03:14
Авто

BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
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Кино

Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Кино

Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

Обновлено в 13:52
Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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