Политика
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужаLenta.ru 21:15
Ранее журналист Роман Бабаян, который стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» после смерти Доренко, упрекнул телеведущего в некорректном поведении. Он добавил, что сотрудники радиостанции тоже возмущены словами Соловьева, поскольку продолжают любить и уважать Доренко.
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