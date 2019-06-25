Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужаLenta.ru 21:15

Ранее журналист Роман Бабаян, который стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» после смерти Доренко, упрекнул телеведущего в некорректном поведении. Он добавил, что сотрудники радиостанции тоже возмущены словами Соловьева, поскольку продолжают любить и уважать Доренко.
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Главред «Говорит Москва» ответил Соловьеву на оскорбление Сергея Доренко

РБК20:15

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Lenta.ru21:15

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

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Жена Доренко жестко ответила Соловьеву, обвинившему покойного журналиста в предательстве

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Говорит Москва11:38

Доренко «с того света» ответил на критику Соловьева в Telegram: «Мерзкая карлица»

БИЗНЕС Online13:02
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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На Камчатке произошло сильное землетрясение

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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

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Общество

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Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
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Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе в среду, 17 июля.
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Работу кузбасской шахты приостановили из-за смерти горняка

Судебные приставы по решению суда приостановили работы по бурению разгрузочно — дегазационных скважин в грудь забоя конвейерного штрека на 20 суток.
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Гигантская сеть поймала часть головного обтекателя Falcon Heavy

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BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
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Авто

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Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ

Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.
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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
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Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
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Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
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В Грузии предложили организовать бесплатные шаттлы для граждан Российской Федерации.
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Защита россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в хакерских атаках на крупные американские компании, опасается, что он может покончить с собой.
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Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
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В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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