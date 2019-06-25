Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужаГазета.Ru 16:31

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

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