Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужаГазета.Ru 16:31
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.
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Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании
Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
Обновлено в 01:46
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Кино
Безруков отказался от «президентского кресла» из-за Зеленского
Обновлено в 13:42
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт ещё на два «Борея» и два «Ясеня»
Министерство обороны РФ и Объединённая судостроительная компания (ОСК) подпишут контракт на создание ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 02:49
Спорт
Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года
Международный олимпийский комитет (МОК) внес в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, а также сохранил в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами
В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено в 15:55
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
10 лет со дня смерти Майкла Джексона: фото, которые останутся в веках
25 июня 2009 года умер Майкл Джексон, но даже спустя 10 лет его имя не оставляет равнодушными ни поклонников певца, ни тех, кто знает историю его жизни.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ
Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 07:38
Футбол
Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина.
Обновлено в 17:52
Наука
На Курильских островах началось извержение вулкана
Небольшой курильский остров Райкоке находится в северной части гряды, ближе к берегам Камчатки.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей
Обновлено в 12:02