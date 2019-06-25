Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужаГазета.Ru вчера в 16:31
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.
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Вдова Доренко осадила Соловьева, обвинившего её покойного мужа в предательстве
Московский Комсомолец02:45
Доренко «с того света» ответил на критику Соловьева в Telegram: «Мерзкая карлица»
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:02
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Нюша показала, как ее семимесячная дочь слушает музыку
Молодая мама Нюша показала нежное фото с дочкой. В ноябре прошлого года популярная певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Просроченные долги по ЖКХ предлагают списывать как безнадежные
Если россиянин решит судиться с управляющей компанией, чтобы обязать ее списать долг с истекшим сроком давности, он успеха не добьется – суды отказывают по таким искам, поскольку у них нет законодательной базы для принятия соответствующего решения, пояснили авторы инициативы.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления
Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика
Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Экономика
Ольга Наумова покинула «Магнит»
Обновлено в 03:10
Авто
Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России
Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.
Обновлено в 02:32
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.
Обновлено в 01:35
Футбол
Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Италии арестовали более 120 мафиози
Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Micron возобновляет поставки чипов компании Huawei
REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Названа смертельная опасность многоквартирных домов
Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Общество
Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47