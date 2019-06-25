Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужаГазета.Ru вчера в 16:31

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.
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Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева

Газета.Ruвчера в 23:41

Соловьев назвал покойного Доренко предателем. Вдова журналиста ответила

Телеканал 360°вчера в 13:19

Доренко «с того света» ответил на критику Соловьева в Telegram: «Мерзкая карлица»

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:02

Жена Доренко жестко ответила Соловьеву, обвинившему покойного журналиста в предательстве

URA.Ruвчера в 12:46

«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву

Рамблервчера в 15:27

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Lenta.ruвчера в 21:15

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Московский Комсомолецвчера в 04:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Энергетика

В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин

ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей. Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад.
Обновлено в 00:42
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Финансы

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке

СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников

Обновлено 24 июня в 09:43
Экономика

Abbvie покупает Allergan за $63 млрд

Совместные продажи Abbvie и Allergan в 175 странах присутствия продуктов компаний в 2019 году могут достигнуть $48 млрд.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол

Томас Цорн: «Вокруг Глушакова с Комбаровым возник перебор негатива»

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал решение клуба расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

Неизвестные забросали дымовыми шашками помещение, в котором проходила встреча экс-президента Украины Петра Порошенко с жителями города Старый Львовской области.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

Больше всего средств — почти 370 млрд руб. — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства

Президент UFC пытается отменить единственное поражение чемпиона Джонса

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя

Пока взрослые отдыхали, ребенок нашел пневматический пистолет хозяина дачи и взял его в руки.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено вчера в 10:18
Спорт

Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, а также сохранил в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг.
Обновлено вчера в 12:18
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Авто

Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях

У новинки, естественно, есть функция зарядки и от домашней розетки: за 8 часов можно подзарядиться на поездку длиной до 400 км. Специалисты компании длительное время трудились над дизайном с аэродинамической точки зрения и решали задачу с установкой солнечных панелей.
Обновлено вчера в 09:04
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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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