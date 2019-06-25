Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужаГазета.Ru 16:31

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.
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Владимир Соловьев
Я не могу понять всех тех, кто с придыханием сейчас вспоминают о Доренко. Меня дико умиляет. Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели.
— Владимир Соловьев, российский журналистLenta.ru 08:03

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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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