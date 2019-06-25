Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужаГазета.Ru 16:31
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Об этом она написала в телеграме.
Читать в источнике
Оценить18
Я не могу понять всех тех, кто с придыханием сейчас вспоминают о Доренко. Меня дико умиляет. Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели.
— Владимир Соловьев, российский журналистLenta.ru 08:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Футбол
«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусы
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
Обновлено в 16:18
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Политика
Американские адвокаты Фирташа уверены, что суд признает его невиновным
Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадицию которого в США ранее одобрил суд в Австрии, полагают, что в итоге он будет признан невиновным.
Обновлено в 15:34
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Кино
Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»
Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Экономика
Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии
Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.
Обновлено в 02:40
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Обновлено в 12:38
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Украина пожаловалась G20 на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
Обновлено в 15:57
Экономика
Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен
Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Обновлено в 13:24
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Политика
Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО
Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Женская сборная Нидерландов обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ
Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Обновлено в 16:57