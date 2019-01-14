Происшествия

Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707
РБК
01:08

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS. По данным агентства, это киргизский самолет, который вылетел из Бишкека. При посадке он выкатился за пределы полосы.
РБК01:08

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В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет

Коммерсантъ01:20

Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707

РБК01:08

Самолёт, на борту которого было 16 человек, разбился в Иране

Эхо Москвы02:31

На месте крушения самолёта в Иране обнаружены тела семи человек

RT на русском02:30

Посольство проверяет, могли ли быть россияне на борту упавшего под Тегераном самолета

ТАСС02:19

При крушении Boeing 707 в Иране из всех людей на борту выжил только один

Газета.Ru02:27

Разбившийся под Тегераном самолет принадлежал иранской армии

РИА Новости02:22
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Происшествия

Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

Обновлено в 01:11
Происшествия

В аэропорту Тюмени задымился двигатель самолета

Организована проверка после инцидента в аэропорту Рощину в Тюмени: здесь утром начал дымить один из двигателей пассажирского самолета.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Индонезии нашли речевой самописец упавшего самолета Lion Air

В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Алма-Ате задержали готовившую теракты группу иностранцев

Все задержанные — выходцы из Центральной Азии, говорится в сообщении КНБ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник 14 января.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В подъезде многоэтажки в Москве нашли тело женщины

В Москве обнаружено тело женщины в подъезде жилого дома на улице Заречной, сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Новой Москве ребенок провалился в канализационный люк

Обновлено в 01:35
Происшествия

Четыре человека пострадали на пожаре в многоэтажном доме в Туле

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Самарской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Черновка Самарской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Дагестане из-за неверного диагноза скончался школьник

Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Дело экс-главы аппарата челябинской гордумы направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата челябинской гордумы Юрия Чанова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Благовещенске более 1500 человек остались без тепла из-за аварии

Обновлено в 02:21
Происшествия

Петербуржец надругался над девятилетней соседкой по коммуналке

По полученным данным, 27-летний мужчина — сосед по коммунальной квартире — надругался над его девятилетней дочерью.
Обновлено в 01:57
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