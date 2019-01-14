Происшествия
Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707
Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707РБК01:08
Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS. По данным агентства, это киргизский самолет, который вылетел из Бишкека. При посадке он выкатился за пределы полосы.
РБК01:08
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