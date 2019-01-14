Происшествия
При крушении самолета под Тегераном выжил только один человек
При крушении самолета под Тегераном выжил только один человекВести.Ru03:29
Среди 16 находившихся на борту разбившегося под Тегераном грузового самолета человек выжить удалось только одному бортинженеру, сообщает агентство Fars. Очевидцы сняли на видео работу спасателей на месте ЧП.
Вести.Ru03:29
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Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
При крушении самолета под Тегераном выжил только один человек
Среди 16 находившихся на борту разбившегося под Тегераном грузового самолета человек выжить удалось только одному бортинженеру, сообщает агентство Fars.
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