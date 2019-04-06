«Спартак» сыграет в красно-белой форме, ЦСКА – в белойБомбардир.ру 06:10

«Спартак» и ЦСКА выбрали форму на матч 22-го тура РПЛ. Команда Олега Кононова выйдет на игру в домашнем красно-белом комплекте, армейцы – в белой экипировке с красно-синей вертикальной полосой на груди.

«Спартак» сыграет в красно-белой форме, ЦСКА – в белой

Все про Спорт ру

Наука Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.

Транспорт Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве мужчина во время ссоры в отеле убил подругу В Москве мужчина задушил подругу во время ссоры, после чего пытался покончить с собой.

Политика Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.

Происшествия Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева продемонстрировала семейную идиллию Время от времени в микроблоге модели появляются трогательные семейные фото с малышом.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все культурные учреждения В Минкульте предлагают разрешить продажу спиртных напитков во всех культурных заведениях.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Футбол Мариу Фернандес: «Во втором тайме ЦСКА доминировал на поле» Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0) сказал, что победа над красно-белыми – это хорошо, но нужно выигрывать и в других встречах.

Армия и оружие Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи Пользующийся поддержкой арабского мира командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам, базирующимся в городе Тобрук, приказ начинать наступление на Триполи – где заседает противоборствующее ему правительство национального единства, признанное ООН.

Авто Urus оказался не первым SSUV в истории автомобилестроения К исходу второго десятилетия 21-го века в свет вышел настоящий суперкар среди кроссоверов - Lamborghini Urus, но история данного класса автомобилей началась значительно раньше.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Политика Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.