Футбол

«Спартак» сыграет в красно-белой форме, ЦСКА – в белойБомбардир.ру 06:10

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
«Спартак» и ЦСКА выбрали форму на матч 22-го тура РПЛ. Команда Олега Кононова выйдет на игру в домашнем красно-белом комплекте, армейцы – в белой экипировке с красно-синей вертикальной полосой на груди.
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