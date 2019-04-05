Футбол

Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройкеSoccer.ru 03:16

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
У победителя останется надежда на прямую путевку в ЛЧ, хотя оба клуба будут представлять лигу и страну в Европе. ЦСКА оторвался всего на один пункт – сегодня случится бой за преимущество на финише. Но ничья ЦСКА не устраивает, как и «Спартак» - мировая будет подарком для тех, кто сейчас в тройке.
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