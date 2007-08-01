Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройкеSoccer.ru 03:16

У победителя останется надежда на прямую путевку в ЛЧ, хотя оба клуба будут представлять лигу и страну в Европе. ЦСКА оторвался всего на один пункт – сегодня случится бой за преимущество на финише. Но ничья ЦСКА не устраивает, как и «Спартак» - мировая будет подарком для тех, кто сейчас в тройке.

Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройке

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