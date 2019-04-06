Футбол
Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройкеSoccer.ru 03:16
У победителя останется надежда на прямую путевку в ЛЧ, хотя оба клуба будут представлять лигу и страну в Европе. ЦСКА оторвался всего на один пункт – сегодня случится бой за преимущество на финише. Но ничья ЦСКА не устраивает, как и «Спартак» - мировая будет подарком для тех, кто сейчас в тройке.
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В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
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Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Экономика
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Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
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Армия и оружие
Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
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Песков рассказал о встрече Путина и Кальюлайд
Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 06:34
Политика
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
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Происшествия
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
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Общество
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Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
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Футбол
«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»
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Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
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Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Интернет
Apple Music обогнал Spotify по подписчикам
Сообщается, что стриминговый музыкальный сервис Apple Music обогнал аналогичный сервис шведской компании Spotify по количеству подписчиков.
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