Общество
Вавилон внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКОВестник Кавказа 05 июля в 10:02
В ходе презентации Вавилона было отмечено, что это одно из самых древних мест на планете. Было подчеркнуто, что власти Бабиля (провинции, на территории которой находятся руины Вавилона), и правительство Ирака работают над тем, чтобы город включили в Список всемирного наследия.
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Авто
«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 13:18
Футбол
Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя
Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Политика
МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Общество
Starbucks извинился за просьбу к полицейским покинуть кофейню в Аризоне
Шестеро полицейских купили в кофейне напитки, после чего сотрудник заведения попросил их или уйти, или сесть так, чтобы их никто не видел, объяснив это тем, что присутствие сотрудников в форме заставляет нервничать других посетителей.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
Названа дата презентации нового Apple iPhone 11
Эксперты назвали дату презентации нового iPhone 11 и иных продуктов компании Apple.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.
Обновлено в 08:25
Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Футбол
Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»
Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
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Гаджеты
Умные часы для слепых людей создали в Южной Корее
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Обновлено в 13:15
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Футбол
Рабиу из-за проблем со здоровьем покинул «Крылья Советов»
Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов». Как сообщила пресс-служба самарцев, у 29-летнего ганца проблемы со здоровьем.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Нью-Йорке арестованы две звезды НХЛ
Нападающий "Колорадо Эвеланш" Эй Джей Грир и форвард "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано задержаны за драку около ночного клуба, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 12:01
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
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Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем
Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02