Политика
Путин встретился с Папой РимскимRT на русском 08:18
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На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс вчера в 11:05
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Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Обновлено в 10:35
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
Обновлено в 14:42
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Политика
Путин надеется на помощь Италии в восстановлении отношений с Европой
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Италия будет бороться за полноформатное возвращение нормальных отношений между РФ и Европой.
Обновлено в 16:11
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»
Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
Обновлено в 13:02
Авто
Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено в 15:49
Общество
Один из самых длинных в России деревянных мостов обрушился в Башкирии
В Белорецке частично обрушился самый длинный, по различным данным, в России деревянный мост через городской пруд.
Обновлено в 13:49
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Возбуждено дело против главы «Автодора»
В отношении главы компании «Автодор» возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
Обновлено в 06:11
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Экономика
РФПИ и CDP подписали соглашение об инвестициях в 300 млн евро
Объем совместных инвестиций в течение ближайших трех лет в рамках соглашения составит до 300 млн евро.
Обновлено в 11:19
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Авто
В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana
В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:40
Наука
Ученые расшифровали геном древнего библейского народа
Ученые приблизились к разгадке тайны происхождения народов моря – филистимлян.
Обновлено в 02:49
Экономика
Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»
Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14