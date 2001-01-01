Политика
Ватикан считает Путина человеком, разделяющим христианские ценностиNews.ru 07:45
Президента России Владимира Путина, который 4 июля прибудет на встречу с папой римским Франциском, считают в Ватикане «верующим человеком, который разделяет христианские ценности», заявил госсекретарь города-государства (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин высказался о планах после президентского срока
Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Кино
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Авто
Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России
Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
Обновлено в 09:30
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 07:49
Политика
На Гибралтаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию
Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА "Новости", со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.
Обновлено в 07:43
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено в 08:40
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Футбол
4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11