Президента России Владимира Путина, который 4 июля прибудет на встречу с папой римским Франциском, считают в Ватикане «верующим человеком, который разделяет христианские ценности», заявил госсекретарь города-государства (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

Происшествия Кокорин и Мамаев этапированы в колонию 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.

Политика Путин высказался о планах после президентского срока Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».

Кино Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.

Авто Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика На Гибралтаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА "Новости", со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Общество Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк» Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.

Футбол Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара» Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».

Авто Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.

Футбол 4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» 4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".

Политика Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.