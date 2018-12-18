Ранее пресс-секретарь созданной на Украине "новой церкви" Евстратий Зоря написал в Facebook, что "официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви". Он посчитал, что это признак официального признания церкви.

с чего всё началось

Ватикан не признавал «новую украинскую поместную церковь» на официальном уровне. Об этом сообщает дирекция службы печати Святого престола.

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