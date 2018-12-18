Политика

Ватикан не признает новую украинскую церковь
Вести.Ru
09:14

Напомним, ранее пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря объявил, что Ватикан признал образование отдельной религиозной организации. Однако сослался он на некий VaticanNews, а не на официальный vatican.va, на что немедленно указала пресс-служба Святого престола.
Вести.Ru09:14
с чего всё началось

Ватикан официально не признавал «новую церковь» на Украине

Ранее пресс-секретарь созданной на Украине "новой церкви" Евстратий Зоря написал в Facebook, что "официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви". Он посчитал, что это признак официального признания церкви.
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
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