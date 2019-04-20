Васин впервые с февраля 2018 года вышел на полеProstoProSport вчера в 13:26

Васин вышел на поле после перерыва, заменив Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля 2018 года. Напомним, что тогда защитник получил разрыв крестообразных связок колена и с тех пор восстанавливался.

Васин впервые с февраля 2018 года вышел на поле

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