Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 годаRT на русском 06:26

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником команды Виктором Васиным. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Новое соглашение с игроком рассчитано до сезона-2020/21.

Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

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