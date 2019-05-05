Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»Чемпионат вчера в 10:58

ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский. По его информации, повреждение 30-летний бек «армейцев» получил на разминке перед игрой 27-го тура чемпионата России с «Динамо».

Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»

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