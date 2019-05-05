Футбол
Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»Чемпионат вчера в 10:58
Яка Бийол
|29′
|32′
Мигел Филипе Кардозу
|35′
Мигел Филипе Кардозу
|43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
|64′
Хердюр Магнуссен
|66′
|71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
|79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
|84′
Такума Нисимура
|85′
|85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
|88′
|89′
Роман Евгеньев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
15
Ефремов
50
Бекао
23
Магнуссон
2
Фернандес
77
Ахметов
19
Нисимура
98
Обляков
11
Эрнандес
29
Бийол
9
Чалов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
7
Марков
5
Тетте
22
Жоаозиньо
27
Соу
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский. По его информации, повреждение 30-летний бек «армейцев» получил на разминке перед игрой 27-го тура чемпионата России с «Динамо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Васин не сыграл с «Динамо» из-за травмы. До этого он был вне игры почти полтора года
Sport24.ruвчера в 12:10
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:50
Технологии
ЕС начнет расследование антиконкурентного поведения Apple в связи с жалобой Spotify
Согласно отчету Financial Times, Европейская комиссия готовится начать официальное расследование предполагаемого антиконкурентного поведения.
Обновлено в 02:21
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»
Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено в 00:51
Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
Обновлено в 00:00
Религия
Священный месяц Рамадан начнётся у мусульман 5 мая
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:29
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
«Горэлектротранс» нашел единственного поставщика трамваев
«ПК Транспортные системы» наращивает портфель заказов для Петербурга ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) подвело итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая за 2,02 млрд рублей.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии
Более трети россиян государственную политику России по отношению к Сирии не одобряют. Обратного мнения придерживается 53% респондентов.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и оружие
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Авто
Кроссовер Changan CS55 получил спортивную версию
За производительность спортивного Changan CS55 с габаритными размерами 4500 Х 1855 Х 1690 мм при длине колесной базы в 2650 мм отвечает 1,5-литровый турбированный двигатель, способный в паре с 6-ступенчатой АКПП Aisin генерировать мощность в 156 л. с. В пересчете на российскую валюту спортивная версия кроссовера стоит1 035 000 рублей.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12