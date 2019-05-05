Футбол

Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»Чемпионат 10:58

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский. По его информации, повреждение 30-летний бек «армейцев» получил на разминке перед игрой 27-го тура чемпионата России с «Динамо».
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