Футбол

ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 11:00

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Ильзат Ахметов
74′
Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на стадионе армейского клуба. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Ранее игрок ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Антон Миранчук не сыграет с ЦСКА из-за травмы

Советский спорт11:59

Васин из-за травмы покинул поле в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ12:45

Васин получил травму

Soccer.ru13:17

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

ТАСС11:08

Антон Миранчук пропустит матч ЦСКА — «Локомотив» из-за травмы

Sport24.ru10:51

ЦСКА - «Локомотив»: Васина заменили в первом тайме

Спорт-Экспресс12:39

ЦСКА — «Локомотив»: Живоглядов заменён из-за травмы

Чемпионат13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол

ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)

Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:16
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Политика

В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией

Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21
Автоспорт

Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии

Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Политика

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Экономика

Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Здоровье

Население стремительно молодеет: Москва станет первым городом «клуба «80+»

Москва одним из первых городов войдет в "клуб 80 +" Британский геронтолог Обри ди Грей уверен: технологии, позволяющие замедлить старение человеческого организма и увеличить среднюю продолжительность жизни на тридцать лет, появятся уже в обозримом будущем.
Обновлено в 11:16
Политика

Родственник Кадырова возглавил второй по численности город Чечни

Обновлено в 13:00
Происшествия

СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье

Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 11:08
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Футбол

«Ростов» победил на выезде тульский «Арсенал» в чемпионате России

Обновлено в 11:37
Футбол

«Зенит» набрал тысячу очков в РПЛ

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что петербургский «Зенит» набрал тысячу очков в Российской премьер-лиге после того, как обыграл «Оренбург». https://twitter.com/rfpl/status/1155463480679514112 Ранее такого результата добился только ЦСКА.
Обновлено в 12:39
Хоккей

«Металлург» победил «Витязь» в товарищеском матче

«Металлург» и «Витязь» в рамках подготовки к новому сезону провели товарищеский матч.
Обновлено в 13:09
Религия

Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве

Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Финансы

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Происшествия

Гудкову продлили задержание до утра

Политику Дмитрию Гудкову продлили задержание до утра 29 июля.
Обновлено в 11:31
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался

Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Более 30 человек задержаны около мэрии Москвы

Обновлено вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Ирина Шейк утешилась в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон

Поговаривают, что ее избранником стал бывший муж Дженнифер Энистон - актер Джастин Теру.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Британский военный в Сирии погиб при взрыве боеприпаса у сержанта из США

Причиной гибели британского сержанта Мэтта Тонро в Сирии в прошлом году была детонация некого боеприпаса у его сослуживца из США, а не атака боевиков.
Обновлено в 12:56
Общество

Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Общество

Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан

Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля.
Обновлено в 04:50
Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное