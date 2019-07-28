Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на стадионе армейского клуба. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Ранее игрок ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом".

ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России

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