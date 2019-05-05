Васин не пропустит матч с «Зенитом»Спорт день за днем 02:27

Защитник ЦСКА Виктор Васин не пропустит матч 28-го тура чемпионата России с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петербурге 12 мая, утверждает «Чемпионат.com».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Васин не пропустит матч с «Зенитом»

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