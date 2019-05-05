Футбол

Васин не пропустит матч с «Зенитом»Спорт день за днем 02:27

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Защитник ЦСКА Виктор Васин не пропустит матч 28-го тура чемпионата России с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петербурге 12 мая, утверждает «Чемпионат.com».
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