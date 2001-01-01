Футбол
Васин и Н’Диай работают в общей группе ЦСКАSoccer.ru 03:00
ЦСКА продолжает подготовку к матчу 24-го тура РПЛ против "Локомотива". В общей группе занимаются нападающий Лассана Н'Диай и защитник Виктор Васин. Отметим, что ЦСКА за 8 дней предстоит провести три матча: против "Локомотива", дома с "Анжи", а также в Краснодаре.
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Общество
IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД
Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
У официальных дилеров Ульяновского автозавода появились новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 18 апреля
Все прогнозы на Лигу Европы Результат первой встречи позволяет «летучим мышам» чувствовать себя уверенно, но мы прекрасно понимаем, что «желтая субмарина» сдаваться не будет, ведь отступать ей некуда.
Обновлено в 03:00
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 16:51
Политика
США введут новые санкции против ряда стран
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
Обновлено вчера в 12:43
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы
Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Спорт
Медведева представила музыку короткой программы на новый сезон
Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева представила музыку для своей новой короткой программы на следующий сезон.
Обновлено в 02:20
Общество
Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности
Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
Извержение одного из крупнейших в мире вулканов произошло неподалеку от японской АЭС «Иката».
Обновлено вчера в 08:29
Музыка
Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея
На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Utair погасила долг перед одной из требовавших ее банкротства компаний
Авиакомпания Utair погасила долг перед компанией "Флеш лайт капитал", требовавшей ее банкротства.
Обновлено в 01:50
Общество
Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки
Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.
Обновлено вчера в 20:15
Хоккей
ЦСКА одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено 15 апреля в 17:57
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Кино
В российской озвучке «Хеллбоя» имя Сталина заменили на Гитлера
Обновлено в 00:44