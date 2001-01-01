Васин и Н’Диай работают в общей группе ЦСКАSoccer.ru 03:00

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 24-го тура РПЛ против "Локомотива". В общей группе занимаются нападающий Лассана Н'Диай и защитник Виктор Васин. Отметим, что ЦСКА за 8 дней предстоит провести три матча: против "Локомотива", дома с "Анжи", а также в Краснодаре.

Васин и Н’Диай работают в общей группе ЦСКА

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