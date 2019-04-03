Василий Уткин заявил о нападении на негоРБК вчера в 18:34

с чего всё началось

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Спортивный журналист Василий Уткин заявил о том, что неизвестный совершил нападение на него. По словам Уткина, злоумышленник брызнул ему в лицо из баллончика с хлорацетофеноном («черемуха»), после чего скрылся. Об этом Уткин написал в Telegram-канале.

Василий Уткин заявил о нападении на него

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