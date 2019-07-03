Футбол

Василий Уткин сделал прогноз на матч бразильцев с аргентинцамиProstoProSport 16:41

Известный журналист Василий Уткин затруднился назвать фаворита в полуфинальном матче Кубка Америки-2019 между сборными Бразилии и Аргентины.
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Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 2.30) на тоталы в матче Кубка Америки 3 июля 2019 года

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