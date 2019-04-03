Футбол
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападенияИзвестия 03:40
Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъвчера в 18:34
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Спорт
Глава Союза журналистов России прокомментировал нападение на Уткина
Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв надеется, что правоохранительные органы сумеют разыскать напавшего на Василия Уткина и заказчиков этого преступления.
Обновлено в 04:23
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Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 00:50
Политика
Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море
Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
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Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Экономика
В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
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Авто
Jeep Wrangler в марте установил рекорд продаж в России
Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 62 экземпляров. отмечается, это лучший результат продаж модели за последние три года.В 2019 году компания FCA Russia представит ряд новых версий моделей Grand Cherokee, Wrangler, Compass, а также модернизированный компактный внедорожник Jeep Renegade.
Обновлено в 04:14
Общество
Познер сказал, где надо похоронить Ленина
Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.
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Экономика
АФК «Система» хочет вывести свой фармхолдинг на биржу
АФК "Система" в перспективе может вывести свой фармхолдинг на публичные рынки.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Общество
Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей
Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч
Обновлено в 03:04
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сегодня ушел в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол
«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию
В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Общество
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X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.
Обновлено в 03:41
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Футбол
Муса признан игроком года в Нигерии
Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Против многодетной матери и известной активистки возбудили 18 уголовных дел
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, которую несколько лет назад поддерживал весь город, оказалась фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 04:59
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Общество
Кузнецова прокомментировала результаты опроса про школьные драки
Результаты опроса ВЦИОМ о школьных драках показывают, что родители готовы брать на себя ответственность за эту проблему, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37