Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападенияИзвестия 03:40

с чего всё началось

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.

Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

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