Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападенияRT на русском 03:47

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

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Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения

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