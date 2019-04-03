Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападенииRT на русском вчера в 17:02

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.

Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении

Путешествия Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Футбол «Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».

Происшествия Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову Головинский суд Москвы продлил на месяц арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России».

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.

Общество Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Происшествия Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Армия и оружие Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Энергетика Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook нашли в открытом доступе Сотрудники компании UpGuard, которая специализируется на кибербезопасности, нашли персональные данные миллионов пользователей Facebook в свободном доступе в облачных хранилищах Amazon.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что ее чаще всего критикуют хейтеры Пару минут назад Ксения опубликовала в своем микроблоге в Instagram список наиболее часто встречающихся негативных комментариев в ее адрес, тем самым высмеяв своих хейтеров.

Политика В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».

Футбол «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).

Политика МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине В МИД России сочли заявления постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по поводу новых мер Североатлантического альянса в Черном море «подыгрыванием» нынешним властям Украины перед вторым туром выборов президента республики.

Общество Врач пожаловался Эрнсту на Малышеву Елены Малышевой, заявившей, что «остеопатии не существует как специальности», задели за живое врача-остеопата Дмитрия Мохова.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Общество В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.

Гаджеты Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.