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Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападенииВедомости вчера в 22:33
Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении. Неизвестный брызнул ему в лицо из баллончика и скрылся, написал журналист в своем Telegram-канале. Уткин считает, что нападавший использовал слезоточивое вещество «Черемуха».
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
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