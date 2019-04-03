Футбол

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападенииВедомости вчера в 22:33

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении. Неизвестный брызнул ему в лицо из баллончика и скрылся, написал журналист в своем Telegram-канале. Уткин считает, что нападавший использовал слезоточивое вещество «Черемуха».
Читать в источнике
Василий Уткин
Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05

Подробнее о событии

Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина

РИА Новости07:46

Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Матч ТВвчера в 20:06

Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём

Чемпионат05:59

Уткин представил Черчесова в образе Фредди Крюгера после нападения (ФОТО)

Sport.ru07:28

Уткин не намерен обращаться в полицию после нападения

Евро-футбол.ру04:54

Василий Уткин не будет подавать заявление в полицию после нападения

Говорит Москва02:28

Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина

Sport24.ru06:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Обновлено вчера в 18:20
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Футбол

Мамаев пошутил о футболе в СИЗО: «Нас на „Уэмбли“ вывозят»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пошутил по поводу игры в футбол в СИЗО.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Ростове нарушитель уходил от погони с полицейским на багажнике

Полицейские Ростова-на-Дону разыскивают нарушителя, уходившего от погони с сотрудником патрульно-постовой службы на багажнике автомобиля, об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году

Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено вчера в 07:15
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:45
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

Лидер британских оппозиционеров согласился обсудить Brexit с Мэй

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин согласился провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения Brexit.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Культура

Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Авто

Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Новинка использует инновационную для компании Ford модульную платформу для кроссовером С2, которая также используется для нового Ford Focus и позволила автомобилю стать длиннее, шире и увеличить колесную базу на 20 мм.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:33
Политика

Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Общество

Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов

Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП во Владимирской области

Обновлено в 08:30
Спорт

Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР

Обновлено в 09:36
Здоровье

Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел

Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 03:04
Недвижимость

Сильнее всего цены на вторичное жилье в России за год выросли в Казани

Сильнее всего цены на вторичное жилье в России с марта 2018 года за год выросли в Казани – на 17,2%, до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в пресс-релизе портала недвижимости Domofond.ru.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Единоборства

Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге

Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Политика

Ляшко опубликовал в Сети личные телефоны Зеленского и Коломойского

В Сети появились достоверные личные номера мобильных телефонов шоумена Владимира Зеленского, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено в 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное