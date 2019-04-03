Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападенииВедомости вчера в 22:33

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении. Неизвестный брызнул ему в лицо из баллончика и скрылся, написал журналист в своем Telegram-канале. Уткин считает, что нападавший использовал слезоточивое вещество «Черемуха».

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Происшествия Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.

Политика Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.

Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Происшествия В Ростове нарушитель уходил от погони с полицейским на багажнике Полицейские Ростова-на-Дону разыскивают нарушителя, уходившего от погони с сотрудником патрульно-постовой службы на багажнике автомобиля, об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Армия и оружие Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Политика Лидер британских оппозиционеров согласился обсудить Brexit с Мэй Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин согласился провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения Brexit.

Экономика Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.

Культура Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.

Авто Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения Новинка использует инновационную для компании Ford модульную платформу для кроссовером С2, которая также используется для нового Ford Focus и позволила автомобилю стать длиннее, шире и увеличить колесную базу на 20 мм.

Политика Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.

Общество Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».

Политика Сенаторы США подготовили против России новые санкции Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.

Здоровье Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.

Недвижимость Сильнее всего цены на вторичное жилье в России за год выросли в Казани Сильнее всего цены на вторичное жилье в России с марта 2018 года за год выросли в Казани – на 17,2%, до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в пресс-релизе портала недвижимости Domofond.ru.

Экономика Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.