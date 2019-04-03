Уткин рассказал о своем состоянии после нападенияГазета.Ru вчера в 20:00

с чего всё началось

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Российский журналист Василий Уткин рассказал, как чувствует себя после того, как на него было совершено нападение, передает "Советский спорт". В своем твиттере Уткин заявил, что с ним все в порядке и призвал не звонить ему.

Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

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Происшествия WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

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Происшествия Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.

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Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

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Происшествия Следствие назвало версии взрыва в Военной академии имени Можайского 2 апреля, днем, в одном из корпусов Военной академии имени Можайского прогремел взрыв.

Экономика Ozon отчитался о рекордном росте продаж Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет.

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Политика Голикова рассказала, когда в Госдуму внесут проект о здоровом питании Законопроект об идеологии здорового питания будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на "правительственном часе" в нижней палате парламента.

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Политика ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.