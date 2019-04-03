Футбол
Уткин рассказал о своем состоянии после нападенияГазета.Ru вчера в 20:00
Российский журналист Василий Уткин рассказал, как чувствует себя после того, как на него было совершено нападение, передает "Советский спорт". В своем твиттере Уткин заявил, что с ним все в порядке и призвал не звонить ему.
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Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.
— Василий Уткин, российский журналистНева Спорт вчера в 17:05
с чего всё началось
В последнем выпуске программы «Футбольный клуб» Василий Уткин рассказывал о юристе Алане Агузарове, племяннике бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.Коммерсантъвчера в 18:34
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Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 21:51
Общество
В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в мае
В мае россиян ожидают весенние каникулы, а две рабочие недели, предшествующие отдыху, будут короткими.
Обновлено в 04:40
Авто
Новый кроссовер Ford Puma готов к премьерному показу
Обновлено 31 марта в 13:54
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Экономика
ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях
Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой
Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Футбол
Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей
Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Происшествия
Следствие назвало версии взрыва в Военной академии имени Можайского
2 апреля, днем, в одном из корпусов Военной академии имени Можайского прогремел взрыв.
Обновлено в 04:32
Экономика
Ozon отчитался о рекордном росте продаж
Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет.
Обновлено в 04:15
Авто
В Тольятти официально запустили производство LADA Largus CNG
Неофициально производство LADA Largus CNG на мощностях компании АТС-Авто в Тольятти стартовало еще в конце февраля этого года.
Обновлено в 03:44
Политика
В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии
Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт
В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Обновлено в 04:24
Политика
Голикова рассказала, когда в Госдуму внесут проект о здоровом питании
Законопроект об идеологии здорового питания будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на "правительственном часе" в нижней палате парламента.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Алексей Панин считает не всех россиян «злобными уродцами»
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске закрыла кафе на Шри-Ланке
Почти всю зиму и начало весны младшая сестра Жанны Фриске Наталья провела на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Политика
ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет
Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Двое боевиков, связанных с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ — ред.), ликвидированы в Кабардино-Балкарии при оказании вооруженного сопротивления.
Обновлено в 04:37
Футбол
У болельщика «Балтики» случился инсульт во время матча с «Химками»
У болельщика "Балтики" случился приступ инсульта во время матча с "Химками".
Обновлено в 03:49
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.
Обновлено в 03:45
Экономика
Минфин объяснил, почему хочет неналоговые платежи сделать налогами
«Окончательный перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить Налоговых кодекс, будет определен в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями», — приводит словам представителей министерства РБК, В ведомстве пояснили, что правительство начало работу по систематизации неналоговых платежей квазиналогового характера.
Обновлено в 01:57