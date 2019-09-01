Единоборства
Вести.RuВасилий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Бой проходил в Лондоне, сразу после поединка Александра Поветкина против Хьюи Фьюри.
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Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми.
— Василий Ломаченко, украинский боксёрЧемпионат 21:21
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