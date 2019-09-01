Единоборства
Allboxing.ruВасилий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
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Ломаченко в бою с Кэмпбеллом защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC
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Газета.Ru вчера в 10:55
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