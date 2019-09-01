Единоборства

Allboxing.ruAllboxing.ruВасилий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла

В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
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Украинский боксёр-профессионал. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины.
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Люк Кэмпбелл
Британский боксёр
Британский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Выступал за сборную Великобритании в конце 2000-х - начале 2010-х годов, чемпион летних Олимпийских игр, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, победитель многих международных турниров и национальных первенств в любителях.
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