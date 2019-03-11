Шоу-бизнес
Василий Лановой экстренно госпитализированДни.ру 11:06
Знаменитый артист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. О госпитализации 85-летнего актера сообщил Telegram-канал 112.
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с чего всё началось
Ранее СМИ сообщали, что В.Ланового госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие.Агентство Москва10:31
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Политика
Япония может пойти на серьёзные уступки в вопросе Курил
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Происшествия
Устроивший теракт в Еврейском музее Брюсселя получил пожизненный срок
Француз Мехди Неммуш, устроивший стрельбу в Еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает Reuters.
Обновлено в 19:59
Политика
Российское судно отказались заправлять в Южной Корее из-за санкций
Попавшая под санкции российская компания «Гудзон» сообщила, что в южнокорейском порту Поханг отказывают в заправке ее судна «Партизан».
Обновлено в 08:20
Политика
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Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
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Армия и оружие
Ракету «Циркон» испытают с фрегата «Адмирал Горшков» в конце 2019 года
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Антонов заявил, что России и США необходим полноформатный диалог
России и США необходим полноформатный диалог, страны сталкиваются с общими вызовами в области безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Прокурор запросил для Титиева четыре года колонии
Гособвинитель сегодня в ходе прений попросил суд признать главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорить его к лишению свободы и штрафу.
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Хоккей
Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Торонто»
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WSJ узнала о готовящихся санкциях США против «Северного потока – 2»
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Здоровье
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Россияне назвали условие повышения производительности труда
Годом раньше повысить свою производительность труда в случае роста зарплаты были готовы только 64 процента работающих и только 31 процент - в случае ее повышения в полтора-два раза.
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Общество
Опрос: более 70% родителей выступили в поддержку дресс-кода в школах
Уточняется, что у 65% опрошенных родителей дети учатся в образовательных учреждениях, где школьная форма обязательна.
Обновлено в 21:42