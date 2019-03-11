Василий Лановой экстренно госпитализированДни.ру вчера в 11:06

Ранее СМИ сообщали, что В.Ланового госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие.

с чего всё началось

Знаменитый артист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. О госпитализации 85-летнего актера сообщил Telegram-канал 112.

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